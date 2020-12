Gabon: le vainqueur du Nissan Kicks 2020 tiré au sort lors de la Tombola Batiplus

C’est ce samedi 19 décembre 2020 que Batiplus Gabon a tenu à récompenser la fidélité de sa clientèle à l’approche des fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre. Ainsi, au terme de la grande Tombola organisée en présence d’un huissier de justice, le nom de l’heureux vainqueur du Nissan Kicks 2000 et ceux des autres lots ont été révélés au public présent.

C’est en présence d’un huissier de justice que Batiplus Gabon a organisé le tirage au sort de sa grande tombola lancée le 28 novembre dernier et achevée ce samedi 19 décembre 2020. Une chance était offerte à tous les clients de la société de tenter de gagner une voiture de marque Nissan, des cadeaux en électroménager et des bons d’achat. Dans un esprit de transparence, ce sont des jeunes enfants couramment appelés « mains innocentes » qui ont été désignés pour remuer et tirer les tickets dans l’urne.

Au terme de ce tirage au sort, ce sont 30 présents qui ont été remportés par les clients de ladite société. Il s’agit entre autres de l’Iphone 12 64 GB, PlayStation 500 GB, machine à café avec moulin 1000 w Black et Decker et bien entendu le véhicule Nissan Kicks 2020. Et ce dernier lot, tant convoité a été remporté par un commerçant détenteur du ticket n° 1135. L’heureux vainqueur a été appelé séance tenante par l’huissier de justice assisté par les organisateurs.



Surpris et n’en revenant pas, l’intéressé a tout d’abord décliné l’appel de l’auxiliaire de justice. Il faudra un second appel pour qu’il soit informé de l’agréable nouvelle. « Je ne sais pas quoi dire, c’est vraiment mon ticket ? Si c’est vrai je viens sur place. Vraiment Merci Batiplus », a-t-il déclaré devant la foule de clients. La même procédure sera respectée pour les autres lauréats qui passeront tour à tour récupérer leurs cadeaux offerts par leur magasin préféré. Le tirage au sort s’est clos par la prestation du groupe de danse urbaine Afro Mabé pour joindre l’utile à l’agréable.