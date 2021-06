Gabon: le transhumant politique Massavala officialise son retour au PDG

Un peu plus de 3 semaines après avoir annoncé son retour dans les rangs du Parti démocratique gabonais (PDG), l’ancien ministre délégué Frédéric Massavala Maboumba a, formalisé son adhésion ce vendredi 18 juin 2021 au siège dudit parti. Un tournant décisif pour cet ancien porte-parole de la Coalition pour la nouvelle République chapeautée par Jean Ping.

C’est en présence du secrétaire général du PDG Eric Dodo Bounguendza et de plusieurs hiérarques de cette formation politique que l’ancien ministre a tenu à formaliser son adhésion ainsi que celle de son groupe « Massavala Maboumba pour le Renouveau Gabonais ». Cette adhésion est la deuxième plus importante après celle de l’actuel président du Conseil économique social et environnemental (CESE) René Ndemezo’Obiang.

Tout en souhaitant la bienvenue à ce nouveau militant du « parti de masse », le secrétaire général du PDG a rappelé la nécessité pour ce dernier de se conformer aux idéaux de cette formation politique afin d’œuvrer à l’épanouissement des populations gabonaises. Dans le même élan, Eric Dodo Bounguendza a félicité Frédéric Massavala Maboumba et les siens « pour leur hauteur d’esprit et la lucidité dont ils ont fait preuve, pour regagner les rangs du PDG ».

Prenant la parole à son tour, l’ancien ministre a tenu à remercier le président de cette formation politique Ali Bongo Ondimba. « L’erreur est humaine. Ce qui est interdit, c’est de persévérer dans l’erreur. Nous nous sommes fourvoyés, il est temps de revenir à la maison », a indiqué Frédéric Massavala Maboumba.