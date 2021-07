Gabon: le «Think Tank G6», pour une meilleure «contribution au développement de l’Ogooué-Ivindo»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Bien décidés à œuvrer dans l’accompagnement du développement de leur province, plusieurs jeunes originaires de l’Ogooué-Ivindo ont décidé de s’unir. Leur but, « contribuer au développement économique local » de cette province. Ainsi, sous la dénomination « Think Tank G6 », ces derniers entendent notamment, identifier les difficultés de cette province, les diagnostiquer et surtout proposer des solutions concrètes.

Think Tank G6. C’est la dénomination à la fois simple et épurée, donnée au cercle de réflexion officiellement créé il y a tout juste deux semaines par de jeunes ressortissants de la province de l’Ogooué-Ivindo. Partant du constat que leur province reste encore en marge du développement du pays, en dépit d’un potentiel forestier, d’une diversité linguistique et surtout d’un potentiel minier important, ces derniers ont donc décidé d’agir.

En effet, avec comme leitmotiv l’identification des difficultés de cette province, leur diagnostic et surtout une volonté d’y apporter des correctifs concrets, Barry Ndimal, conseiller municipal de la commune de Mekambo, chef-lieu du département de Zadié, Laetitia Mebaley and Co, ont donc pris langue. Un moment au cours duquel les jeunes leaders ont notamment pu confondre la réalité et les perspectives d’une des provinces les plus denses du pays.

Véritable « initiative collective » comme l’a souligné un de ses membres, le « Think Tank G6 » se veut donc une initiative à la fois solidaire, structurante et constructive, dans un pays qui en manque cruellement. Avec plusieurs projets déjà mentionnés et axés aussi bien sur le social, que sur la santé, la culture, l’éducation et le sport, le cercle de réflexion se veut donc une véritable plateforme de proposition pour l’avenir.

Dans un contexte où se mêlent stratégie économique d’ensemble notamment avec le Plan d’accélération de la transformation (PAT) et volonté des autorités de restaurer leur confiance auprès des populations, cette initiative devrait logiquement faire des émules. Pour l’heure, ce think tank demeure une initiative qui devrait attirer le regard.