Gabon: le taximan «fouettard» placé sous mandat de dépôt un mois après son arrestation

Après une longue période de tergiversation judiciaire qui aura duré près d’un mois, Machaoudi Olougbadé Abou, présumé auteur d’une agression sur une malade mentale a été expédié à la maison d’arrêt de Libreville sise au Gros-bouquet dans le 1er arrondissement. Âgé de 42 ans, ce ressortissant béninois patientera derrière les barreaux avant d’être fixé sur son sort.

Il fallait s’y attendre. La diligence judiciaire annoncée par Lambert-Noël Matha, Ministre de l’Intérieur a semble-t-il porté des fruits. Et pour cause, le taximan qui s’était permis de fouetter une jeune femme le 12 avril dernier à quelques encablures de l’Université Omar Bongo (UOB) avait finalement été déféré devant le parquet de la République pour « répondre de ses actes ». Présenté devant le juge d’instruction, ce dernier a décidé de l’inculper pour violences et voies de fait.

Machaoudi Olougbadé Abou a donc été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Gros-bouquet dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Ce dernier pourrait sévèrement être puni d’une peine exemplaire alors que le gouvernement s’évertue à tenter de dissuader les auteurs de violences les violences faites aux femmes et ce, peu importe leurs conditions sociales.

Pour rappel, le 12 avril dernier, le mis en cause avait été filmé par des badauds en flagrant délit d’agression physique. Une scène d’une rare violence qui avait heurté la toile mais également les autorités judiciaires compétentes qui avaient annoncé la couleur dans cette affaire. Il est tout de même judicieux de préciser que la victime est une jeune compatriote approchant la trentaine d’années et qui serait frappée de démence depuis plusieurs années.