Gabon: le taximan «fouettard» finalement rattrapé par la Police

Olougbade Abou, taximan, auteur présumé de l’agression sur un de ses passagers de sexe féminin, aurait été interpellé par les éléments de force de sécurité le jeudi 14 avril dernier à hauteur de Bicig en ville. Ce ressortissant béninois âgé de 42 ans, devrait tout logiquement être entendu dans le cadre d’une enquête en vue de démêler l’écheveau dans cette affaire.

« Interpellation ce jour 14 avril 2022, aux environs de 12h, à hauteur du Centre ville (BICIG) du nommé Olougbade Abou Machioudi, Beninois, né le 01/01/1980 au Bénin, présumé auteur de violences physiques sur une femme », c’est l’information parvenue par voies interposées à Gabon Media Time (GMT). Celui que l’opinion a fini par baptiser « taximan fouettard » serait donc dans les locaux des forces de l’ordre.

Objet d’une traque après que les images d’une violence manifeste contenues dans la vidéo divulguée sur la toile par des internautes, l’ont mis en scène fouettant au moyen d’une ceinture une passagère, soient parvenues au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, le mis en cause pourrait recevoir la même sévérité dans le traitement judiciaire de l’affaire. Et ce, d’autant plus que la victime serait une malade mentale.



Une information qui aurait été donnée plus tôt au présumé agresseur qui aurait donc laissé ses pulsions colériques présider son esprit le temps d’une scène qui devrait rester gravée dans les mémoires collectives à l’heure où les vidéos sont relayées à la vitesse éclair dans les réseaux sociaux. Lambert-Noël Matha avait instruit le commandement en chef de se montrer intransigeant vis-à-vis de ce dernier qui devra répondre « de son acte devant la loi ».