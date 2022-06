Gabon: le taux d’obésité en hausse de 5% chez les enfants

Ecouter cet article Ecouter cet article

Maladie chronique de la nutrition, l’obésité constitue une véritable problématique pour la santé infantile. Et pour cause, selon le spécialiste en pédiatrie gastro-entérologie et nutrition le Pr. Simon Ategbo au Gabon, le taux d’enfants atteints d’obésité a connu une hausse de 5% ces dernières années. Une situation qui interpelle les parents et le personnel de santé face à la gravité de cette maladie chez ces derniers.

L’obésité infantile se caractérise par l’accumulation des matières graisseuses essentiellement, causant ainsi la prise de poids au-dessus du seuil normal comme l’indique les courbes de corpulence que l’on trouve dans les carnets de santé. Un constat préoccupant qui mérite une attention particulière au regard de l’ampleur de ce phénomène ces 10 dernières années.

Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision publique Gabon 1ère le Pr Simon Ategbo indique qu’en « 2010 le taux d’enfants obèses scolarisés était de 2,8% et les derniers travaux réalisés en 2021 révèlent un taux de 5% en 2021. ». Il précise que la première cause de l’obésité est 60% à 80% liée à un facteur génétique. « Si les deux parents sont obsèses il y a 66% de chance d’avoir un enfant obèse, si un seul parent est obsèse il y a 50 % de chance que l’enfant soit obèse et si il n’y a aucun parent obsèse il y a juste 10 % de risque. » a-t-il confié



A cela se greffent, le manque d’activité physique, l’environnement, une mauvaise alimentation et un poids de naissance très élevé. Autant de facteurs qui peuvent favoriser la progression de l’obésité chez les enfants et compliquer la prise en charge. Ce qui nécessite l’implication des parents à appliquer une hygiène conséquente afin de préserver la santé de leurs enfants.

Geneviève Dewuno

