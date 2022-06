Gabon: le taux de transmission du VIH/Sida de la mère à l’enfant estimé à 70%

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours de la célébration en différé des orphelins du VIH/Sida que la problématique liée à la transmission du VIH de la mère-enfant à été mise en évidence. Sur le plan national, il en ressort que le taux de transmission du VIH/Sida de la mère à l’enfant est estimé à 70%.

La prolifération des infections chez les enfants constitue un problème majeur de santé publique au Gabon. En effet, dans la plupart des cas, la transmission des infections chez les enfants se fait à partir de la mère. En ce sens que lors de l’accouchement le pourcentage de transmission de la mère à l’enfant est plus élevé soit 70%.

Les infections de la mère à l’enfant représentent 90% des infections pédiatriques. durant la grossesse le risque de contamination est de 20%, pendant l’accouchement 70% tandis que pendant l’allaitement le pourcentage varie entre 10 et 15%. . « Raison pour laquelle il est important de le notifier et de le faire connaître. », a déclaré la responsable du service de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant Francoise Mouandza epse Manfoumbi.



L’accouchement étant le moyen qui exposerait plus rapidement l’enfant aux liquides contaminants qui sont, le sang , les sécrétions vaginales et le liquide amniotique. D’où la nécessité de rappeler aux femme enceintes l’importance de se rendre dans les centres de santé durant la grossesse afin de connaitre leur statut sérologique pour un suivi particulier en cas de resultat positif. « Il est important qu’une femme séropositive accouche en milieu hospitalier afin que l’enfant puisse beneficier de toutes ses mesures de prévention et réduire au maximu, le risque de contamination »,. a recommandé Francoise Mouandza epse Manfoumbi.

