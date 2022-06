Gabon: le taux de scolarisation en chute libre de 13%

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le rapport des Nations unies 2021 pour le compte du Gabon révèle que le taux net de scolarisation connaît une diminution considérable. En effet, en seulement un an, le taux d’enfants inscrits dans des écoles est passé de 83,3% à 70% soit une dégradation de l’ordre de 13,3%. Une situation alarmante qui démontre les insuffisances qui prévalent dans le système éducatif gabonais.

L’éducation est un élément fondamental pour le développement social et permet de réduire la pauvreté. Mais au Gabon, il s’avère qu’elle est marginalisée par le gouvernement au regard du nombre d’enfants scolarisés qui connaît une dégringolade significative. C’est du moins ce que nous révèle le récent rapport annuel des Nations unies section Gabon pour le compte de l’année 2021.

En effet, le taux net de scolarisation est passé de 83,3% à 70% entre 2020 et 2021 soit une baisse de 13,3%. Une situation alarmante qui fait du « Gabon l’un des pays avec le taux de redoublement les plus élevés en Afrique » selon les dernières statistiques de la Banque mondiale. Des données moins reluisantes dont la cause ne serait autre que le manque d’encadrement des élèves dans les établissements scolaires.

A cela s’ajoute le déficit d’infrastructures, l’absence de matériels pédagogiques d’enseignement, les effectifs pléthoriques dans les établissements publics, la faible diversité de l’offre de formation, le phénomène des violences en milieu scolaire, les grèves à répétition. Autant de facteurs qui contribuent à tuer le rendement dans le secteur éducatif gabonais.

La sonnette d’alarme est tirée, et l’Etat gagnerait à trouver des solutions idoines afin de mettre en œuvre des stratégies qui permettraient de relever l’éducation au Gabon. Pour rappel, le droit à l’éducation est un droit fondamental et universel qui suppose aussi que les objectifs de l’apprentissage soient atteints.

Geneviève Dewuno

