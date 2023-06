Gabon : le taux de pauvreté estimé à 32,9% en 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèle la Note de conjoncture économique du Gabon élaborée et rendue publique par la Banque mondiale ce mardi 20 juin 2023. En effet, selon les estimations de l’institution financière internationale, Le taux de pauvreté au niveau national est estimé à 32,9 % à fin 2022, contre 33,6% en 2021.

La problématique de la pauvreté demeure une véritable épine sous le pied des gouvernements qui se sont succédé ces dernières années. Une situation qui contraste d’ailleurs avec les différents revenus issus notamment du secteur pétrolier, soit 953,5 milliards au 31 mars 2022, selon la note de conjoncture de la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale du Gabon (DGEPF).

Ainsi, selon les récentes données publiées par la Banque mondiale, si la pauvreté a lentement diminué grâce aux effets positifs de la reprise économique, son taux au niveau national est estimé à 32,9% à fin 2022. « En dépit de la reprise économique observée à partir de 2021 et de l’accélération de cette reprise en 2022, les conditions de vie des populations n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant la crise », indique la Note de conjoncture de la Banque mondiale.

Pis, l’institution financière relève dans son analyse la vulnérabilité des ménages qui augmenté en raison de l’inflation des denrées alimentaires. Ainsi, près de 37% des ménages ont déclaré avoir dû payer des prix plus élevés en juillet 2022 pour l’achat des produits alimentaires, selon les résultats des enquêtes téléphoniques à haute fréquence menées par la Banque mondiale.



Bien que le Gouvernement gabonais subventionne et plafonne les prix des carburants, de la farine et d’autres denrées alimentaires de base, les prix de détail de plusieurs denrées alimentaires de base ont augmenté sur les marchés. Les pressions inflationnistes induites par le conflit en Ukraine et d’autres perturbations affectant les chaînes d’approvisionnement mondial ont continué d’affecter à la fois les pauvres et la classe moyenne, sachant que plus de 85 pour cent des ménages consomment quotidiennement du pain, du riz et de l’huile végétale raffinée.