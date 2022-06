Gabon: le taux de mortalité infantile en hausse de plus de 11%

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le rapport des Nations unies 2021 pour le compte du Gabon révèle que le taux de mortalité infantile est en hausse vertigineuse. En effet, en seulement un an, le pourcentage de décès chez les enfants est passé de 32,90% à 44,8% soit un gap de 11,90%.

A l’heure où les politiques publiques prétendent lutter efficacement pour la condition de l’enfant et sa prise en charge médicale, il n’en demeure pas moins que les décès enregistrés chez les enfants sont en constante hausse. C’est en tout cas ce que révèle le nouveau rapport annuel des Nations unies section Gabon pour le compte de l’année 2021.

Entre 2020 et 2021 le taux de mortalité est passé de 32,90% et 44,8% pour 1000 naissances vivantes. Soit une évolution de 11,90%. Une situation alarmante qui fait du Gabon l ‘un des pays avec le taux de mortalité infantile les plus élevés au monde. Une bien triste note statistique qui serait intrinsèquement liée à l’absence de couverture médicale conséquente sur toute l’étendue du territoire.

C’est notamment le cas dans l’hinterland où les familles précarisées sont vouées à leur triste sort loin du suivi optimal de leur futur enfant. Ainsi, le nouveau-né se veut être une proie parfaite pour les pathologies ambiantes telles le Paludisme, la diarrhée chronique, la rougeole. À cela se greffent les mauvaises conditions sociales qui conduisent à la malnutrition et la sous-alimentation évaluée au Gabon à 9,4% en 2021. Sapristi !

Il est tout aussi judicieux de rappeler que le contexte sanitaire liée à la crise Covid-19 qui prédominait a eu un impact sur cette donnée statistique. Et ce, via la pléthore de mesures restrictives qui ont empêché aux familles de conduire les enfants en urgence vers les structures hospitalières alors accessibles qu’avec un parent vacciné. Aussi, les carences d’équipements adaptés dans les dispensaires et les difficultés d’accès aux centres de santé dans les zones rurales. Autant de maux à prendre en compte pour tenter d’inverser la fâcheuse tendance.

Geneviève Dewuno