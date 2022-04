Gabon: le TAS annule l’élection de Serge Mombo à la tête de la LFE

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un véritable coup de tonnerre au sein de la Ligue de football de l’Estuaire (LFE). En effet, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a déclaré recevable l’appel déposé par Paul Ulrich Kessany Zategwa et annonce que l’élection du 26 juin 2021 par laquelle Serge Ahmed Mombo a été élu président de ladite ligue est « nulle et non avenue ».

C’est par le biais d’un communiqué daté de ce mardi 12 avril 2022 et signé de Me Nicolas Cottier dont le siège social est Saint-Prex, une commune suisse du canton de Vaud, que le Tribunal arbitral du sport a livré l’épilogue du conflit opposant dans le litige opposant ce dernier à la Ligue de Football de l’Estuaire présidée par Serge Ahmed Mombo.

Statuant contradictoirement, l’instance suprême du litige de la Fédération internationale de football association (FIFA) s’est dite compétente pour trancher l’affaire après l’appel déposé le 2 août 2021 par Ulrich Kessany Zategwa à l’encontre de la décision rendue par la Commission des recours de la LFE le 12 juillet 2021. Déclarant ledit appel « recevable ».

Par ailleurs, l’arbitre désigné par le TAS a annoncé que « l’élection du 26 juin 2021 par laquelle Serge Ahmed Mombo a été élu président de la Fédération de football de l’Estuaire nulle et non avenue », est-il indiqué dans ladite décision datée de ce jour. En outre, l’instance ordonne que les frais d’arbitrage seront « intégralement » supportés par la LFE.

Non sans manquer de préciser que la somme de 4000 Francs suisses devra être versée à Ulrich Kessany Zategwa à titre de contribution à ses frais d’avocat. Pour rappel, l’appelant pointait du doigt l’anticipation sans motif, à plus d’un mois de la fin du mandat du bureau de la ligue, la violation des statuts de la LFE et les vices de forme dans l’adoption du Code électoral de la LFE et les dépassements de fonction du Comité exécutif en désignant de la commission électorale en lieu et place du congrès.