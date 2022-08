Gabon: le système des laboratoires évalué par Africa CDC

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans l’optique de préparer la riposte contre les maladies épidémiques que le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) a organisé récemment une séance de travail portant sur l’évaluation du système des laboratoires au Gabon. Une rencontre qui avait pour objectif principal d’évaluer l’efficacité des réseaux nationaux de laboratoires.

C’est en présence du Directeur des sciences et des nouvelles initiatives d’African society of laboratory medicine (ASLM) Pascale Ondoa, et des partenaires sociaux que s’est tenue cette rencontre avec l’Agence de santé publique de l’Union africaine (Africa CDC). Selon le Conseiller principal en laboratoire d’Africa CDC et d’ASLM, le Dr. Samba Diallo il était question d’aboutir à une meilleure coordination des ressources afin de prioriser les maladies sur lesquelles le pays devrait se concentrer.

En effet, cette évaluation est un moyen pour le Gabon d’adopter une politique nationale en matière de laboratoires ainsi qu’un plan stratégique avec des plans opérationnels pouvant impacter le réseau de ces instituts. « Cette évaluation permet d’avoir des données probantes. Et sur la base de ces données, au niveau national, les autorités sanitaires pourront identifier des interventions à mettre en place afin d’améliorer ou de renforcer le système et le réseau des laboratoires» a déclaré le Conseiller principal en laboratoire Africa CDC et d’ASLM, le Dr. Samba Diallo.

Bien que possédant 122 laboratoires, le Gabon ne disposerait pas de toutes les ressources pour évaluer toutes les maladies. Ainsi grâce à LabNet Scorecard, qui est un outil mis en place par African society of laboratory medicine (ASLM) et par l’Association of public health laboratory (APHL) , il serait possible d’avoir une vue instantanée des différentes fonctions du réseau de laboratoires dans le pays. Notons qu’entre 2014 et 2015, LabNet Scorecard a réalisé sa première évaluation lors de l’épidémie de l’Ebola.

Geneviève Dewuno