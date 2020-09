Gabon: le Syneg porté sur les fonds baptismaux

Ce samedi 12 septembre le siège de la la Confédération gabonaise du travail Force-Libre (CGT-FL) a servi de cadre à l’assemblée générale constitutive du syndicat national des écogardes du Gabon (Syneg). Une rencontre qui avait pour objectif de faire connaître à l’opinion cette nouvelle structure syndicale qui entend œuvrer pour l’«amélioration véritable des conditions de vie et de travail du personnel de l’Agence nationale des parcs nationaux».

C’est en présence du secrétaire général de la CGT-FL Etienne Moussavou que s’est déroulée cette assemblée générale qui réunissait les écogardes du Gabon. Pour le secrétaire général du Syneg, Sosthène Ndong Engonga la mise en place de cette organisation syndicale s’inscrit dans la volonté des écogardes de se doter d’un cadre de concertation capable de défendre leurs intérêts.

Il faut souligner que la mise en place du Syndicat national des écogardes du Gabon « était devenue une nécessité, pour le bon fonctionnement de l’ANPN ». « Le Syneg qui devient partenaire social, entend engager des discussions franches et sincères avec la tutelle pour une réelle et véritable prise en compte de ceux et celles qui se déploient chaque jour, au péril de leur vie pour accomplir les missions régaliennes qui leur sont assignées. Il faut donc valoriser l’écogarde sur tous ses aspects », a indiqué le secrétaire général de cette nouvelle structure syndicale.

Tout en saluant la naissance de cette organisation le secrétaire général de la CGT-FL a indiqué qu’elle devrait prendre une part active dans la lutte syndicale. « L’occasion vous est maintenant donnée de montrer votre savoir, savoir être, et savoir-faire ; c’est-à-dire, être capables d’appuyer les luttes des travailleurs, des retraités, des personnes sans emploi, des pauvres et des immigrants ; d’être capables de défendre les droits syndicaux, les libertés démocratiques et syndicales et les négociations collectives libres et non imposées », a indiqué L Etienne Moussavou.