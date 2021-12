Gabon: le syndicaliste Louis Patrick Mombo n’est plus !

Ecouter cet article Ecouter cet article

La triste nouvelle a été rendue publique par son compagnon de lutte Marcel Libama ce mercredi 1er décembre 2021 via sa page Facebook. Louis Patrick Mombo, « Hassan », nom acquis après sa conversion à l’islam, par ailleurs délégué général de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation (Conasysed), a tiré sa révérence des suites de courte maladie.

Militer pour une éducation exonérée des tares, telle était la mission du délégué général de la Conasysed, à telle enseigne qu’il en était devenu la figure de proue. Opiniâtre mais lucide, Louis Patrick Mombo a traversé la rive qui mène aux illustres disparus ce mercredi 1er décembre des suites d’une courte maladie dont la famille n’a pas encore révélé la nature.

L’univers syndical a tenu à saluer le parcours du combattant pour les droits des enseignants et l’amélioration des conditions d’apprentissage des apprenants. « Notre camarade Hassan s’est battu durant cette grève ,avec pugnacité et courage au mépris de sa vie », a indiqué Marcel Libama. Non sans promettre à Louis Patrick Mombo que le combat continuera. « Nous continuerons à nous battre pour ces valeurs de liberté, d’égalité et de justice sociale »,a-t-il conclu.



Du syndicalisme à la politique, il n’y a qu’un pas. C’est sans doute ce qui a poussé l’ancien Vice-premier ministre Ben Moubamba à tirer son chapeau à celui dont il aura croisé le chemin. « Dans mon entendement la victoire finale commence par une rupture épistémologique avec les entités de la terreur et donc par un nettoyage de toute la démonologie qui pollue le corps de la Nation Bantu du Gabon », une manière singulière de dire au revoir à Louis Patrick Mombo. Nous y reviendrons !