Gabon: le Synadgtt et la CEST en croisade contre les fraudes dans le secteur du transport terrestre

La multiplication des cas de fraude dans le secteur des transports notamment avec le trafic des plaques d’immatriculation, des cartes grises, était au centre d’une rencontre des acteurs dudit secteur. Il était question lors de cette rencontre entre les responsables du syndicat national de direction générale des transports terrestres (SYNADGTT), et la Coordination des entreprises du secteur sécurité dans les transports (CEST) d’échanger sur les problèmes rencontrés dans ce secteur qui souffre de plusieurs maux.

Cette rencontre qui a réuni autour de la même table Emmanuel Marcos Zue Meye Eyene, Secrétaire Permanent de la Coordination des entreprises du secteur sécurité dans les transports (CEST) et le président du syndicat national de direction générale des transports terrestres (SYNADGTT), Wilfried Essingone avait pour objectif de faire un état des lieux de ce secteur. Il faut dire qu’elle intervient à la suite du constat de la multiplication de cas de fraude dans ce secteur et qui met en péril l’activité et a une incidence sur les usagers de la route.

Pour les deux responsables, il est donc nécessaire « de mettre une synergie syndicale pour que nous puissions examiner au cas par cas les difficultés rencontrées ou les maux qui sont récurrents qui ternissent cette image », a indiqué le président du syndicat national de direction générale des transports terrestres.

Pour sa part, le responsable du CEST a expliqué que cette rencontre avait pour objectif de mettre en place un partenariat durable avec le syndicat qui peut être un relais. « Nous avons saisi le SYNADGTT suite aux préoccupations qui sont les nôtres, celles de nos membres, les problèmes liés aux fausses cartes grises, l’établissement de vraies fausses cartes grises c’est-à-dire les cartes grises controversées avec des immatriculations réelles mais qui sont des doublons », a-t-il déclaré.

Une collaboration que les deux organisation entend d’ailleurs poursuivre pour mettre de l’ordre dans ce secteur qui est confronté à de nombreux problèmes qui peut à terme avoir une incidence sur la sécurité des Gabonais. En outre, les deux responsables ont tenu à interpeller les responsables sur ces faits afin de trouver des solutions pérennes.