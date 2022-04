Gabon: le Symiga célèbre la journée de la Femme

Ecouter cet article Ecouter cet article

Commémorée tous les 17 avril de l’année, la journée de la Femme gabonaise, a une nouvelle fois été observée par le Syndicat des mines et de l’industrie du Gabon (Symiga). A cet effet, les femmes syndiquées et l’ensemble du personnel féminin, ont, sous la coordination d’Annick Fleur Ondias Batchamamba ép. Boumbandjoka, organisé un atelier sur 3 thématiques axées sur la vulgarisation des textes et le maintien de l’équilibre psychologique.

C’est au Cercle Marcel ABEKE (CMA) de la cité de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) sis à Alenakiri dans la commune d’Owendo que les femmes du Syndicat des mines et industrie du Gabon ont organisé, le jeudi 14 avril 2022, une série d’ateliers autour des thématiques liées aux nouvelles dispositions en faveur des femmes et l’importance de veiller au maintien de son équilibre psychologique.

Des panels animés par d’éminentes juristes et psychologues qui ont essentiellement tournés autour de 3 thèmes. À savoir, « les nouvelles dispositions légales en faveur de la femme : Loi 004 /2021 du 4 septembre 2021 portant modification de certaines dispositions du Code Civil », « le droit successoral » et « prendre soin de soi ». Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la 4ème édition de la journée de la Femme gabonaise instaurée en 2019.



Occasion pour Annick Fleur Ondias Batchamamba ép. Boumbandjoka, Secrétaire syndicale chargée des questions des femmes pour le Symiga, de rappeler aux participants la portée de cette action. Pour sa part, le Secrétaire général du Confédération syndicale des travailleurs du Gabon (CSTG) représentant le président Aymar Kissengori empêché, a indiqué que « le Symiga manifeste sa solidarité aux travailleuses et travailleurs ayant des arriérés de salaires ». La base du syndicat le plus représentatif de la Comilog s’est donné rendez-vous pour la prochaine édition.