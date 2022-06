Gabon: le Stade d’Engong d’Oyem réhabilité pour quel enjeu ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Héritage de la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN), le Stade d’Engong d’Oyem sis à Assok-Ngom a retrouvé ses lettres de noblesse depuis juillet 2020. Seulement, deux ans après, les observateurs du ballon rond en viennent à se questionner sur son utilité alors même que même le club de la ville peine à se trouver un stade de réception pour le compte du National foot.

Si le gouvernement a pu se réjouir de la réhabilitation du Stade d’Engong d’Oyem avec l’arrivée à terme de l’ensemble des travaux de rénovation, une question subsiste: À quoi ce joyau architectural et sportif abandonné dans la forêt ? Cette interrogation semble prendre tout son sens avec sa mise en jachère malgré les besoins exprimés. Aucune activité sportive, alors même que le Championnat scolaire et universitaire (CSU) a eu lieu dans le Woleu-Ntem.

Aussi, les Oyemois craignent alors que les actes de vandalisme n’y soient plus légion. Pour certains d’entre eux, la solution serait de donner l’accès libre aux sportifs pour se parfaire et la mise en jambes en attendant les compétitions nationales voire internationales. « Voilà un terrain qui ne servira qu’en 2023 pour les élections. On envoie USO à Bitam », a déploré Émane,membre du club de supporter USO.

Alors que les activités sportives sont de nouveau autorisées, il aurait été de bon aloi que le ministre des Sports Franck Nguema fasse de ce bijou un outil du développement du sport. Et ce, en le mettant en service durant le championnat national de football format réduit. Notons qu’avec l’ouverture prochaine des éliminatoires pour la prochaine CAN, les Panthères pourraient y recevoir la RDC voire la Mauritanie. Plutôt que d’aller ad vitam æternam à Franceville. Vivement une réflexion dans ce sens !