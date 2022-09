Gabon: le soutien du RDP aux 200 élèves de l’école publique de Malibé 2

Ecouter cet article Ecouter cet article

Soucieux d’apporter un soutien aux populations, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP) a procédé le samedi 03 septembre 2022 à la remise d’une importante dotation en kits scolaires à l’école publique de Malibé 2, située dans le premier arrondissement de la commune d’Akanda. Une action qui s’inscrit dans la volonté de cette formation politique de contribuer à l’amélioration des conditions d’apprentissages des élèves de cet établissement.

C’est des mains du secrétaire général adjoint 1 de ce parti membre de la Majorité républicaine pour l’émergence Sociale, Michaël Moapa que François Makina Ngoba, président de l’association des parents d’élèves de cette école a réceptionné ce don en matériel didactique. Ce geste de solidarité fait suite à l’appel lancé par cette organisation et qui devrait permettre de faire face à la rentrée académique 2022-2023.

Ainsi, cette importante dotation comprenait entre un lot de cahiers, ardoises, craies, kits de géométrie, stylos, crayons, gommes, tailles crayons et autres manuels scolaires pour les élèves et à l’établissement, du matériel didactique, du matériel d’entretien, rames de papiers et autres petits matériaux. Une dotation qui bénéficiera aux 200 élèves que compte cet établissement.

Dans le même élan le RDP a remis une enveloppe à titre de soutien aux frais d’inscriptions pour l’ensemble des 200 élèves. Lors de son intervention Fabrice Parfait Memvane Ntoutoume , directeur de l’école publique de Malibé 2 a tenu à remercier le bienfaiteur pour ce geste qui contribuera à améliorer les conditions d’apprentissage dans cet établissement. Il n’a d’ailleurs pas manqué de souhaiter que ce type d’action se multiplie.