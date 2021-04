Gabon: le soutien de Prisca Koho aux femmes productrices de la Fenatag

Démarche visant à soutenir l’entrepreneuriat féminin et l’autonomisation des femmes, le ministre en charge des Droits de la femme, Prisca Koho Nlend, a procédé ce samedi 17 avril 2021, à la remise de matériel agricole aux coopératives de femmes membres de la Fédération nationale des transformateurs de produits agricoles du Gabon (Fenatag ). Une action qui s’inscrit dans le cadre de la journée nationale de la femme gabonaise.

L’autonomisation des femmes était au cœur de cette 23ème édition de la journée nationale de la femme, placée sous le thème, « Entrepreneuriat féminin: quelles nouvelles opportunités et stratégies en temps de Covid pour promouvoir l’égalité Femmes/Hommes? » . Occasion pour Prisca Koho Nlend, via ses missions régaliennes, de soutenir l’action des femmes rurales, qui font face à de multiples difficultés, du fait notamment de la Covid-19.

Ce sont les coopératives de femmes membres de la Fédération nationale des transformateurs de produits agricoles du Gabon qui ont reçu des mains de Prisca Koho Nlend, et de Gisèle Akoghet, ministre déléguée auprès du ministre d’Etat, ministre de la Communication et de l’Economie numérique, du matériel agricole et des outils didactiques, estimés à 10 millions de F CFA environ.

Il s’agit en effet de 5 broyeurs de feuilles de manioc et de foufou, d’une rappeuse industrielle, de plusieurs brouettes, machettes, des dabas, des emballages de tous genres pour la commercialisation des produits, entre autres. Mais aussi des imprimantes, des rames de papiers, des cartouches d’encre, entre autres, pour permettre aux productrices de limiter les coûts d’étiquetage.

Pour les productrices, cet appui du ministère des Droits de la femme, est sans conteste, un soulagement . « Nous avons reçu une machine à écraser les feuilles de manioc, des sachets d’emballage et une imprimante pour l’impression de nos étiquettes. Cette aide va beaucoup nous soulager, car nous sommes parfois obligées d’aller au marché pour écraser nos produits, alors que nous n’avons pas un gros capital », a fait savoir Mme Mbadinga Marie-Claire, responsable de la coopérative Mbetsi, spécialisée dans la transformation des produits agricoles.



De son côté, le membre du gouvernement, Prisca Koho Nlend a fait savoir aux productrices que cette action est une initiative du gouvernement pour encourager les femmes à aller de l’avant et être compétitives. « Le gouvernement se tient aux côtés des femmes. À l’occasion de la journée internationale de la femme nous n’avons pas pu vous accompagner, mais on a promis le faire dès que l’occasion se serait présentée », a-t-elle indiqué.