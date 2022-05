Gabon: le sommet de l’UA à Malabo au menu de l’échange entre Ali Bongo et Moussa Faki Mahamat

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba s’est entretenu ce vendredi 6 mai 2022 avec Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l’Union africaine (UA). Cet entretien qui s’inscrit dans le cadre des consultations régulières entre les deux personnalités a été l’occasion pour le Chef de l’Etat et son hôte, de faire un tour d’horizon sur la situation globale du continent et singulièrement sur les nombreux défis auxquels l’Afrique fait face.

C’est au Palais Rénovation qu’Ali Bongo Ondimba s’est entretenu avec Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine. Au menu des échanges, la situation du continent et les défis auxquels il fait face. Il s’est agi en effet des questions de sécurité et de stabilité régionale et continentale, de l’environnement, des changements climatiques, la piraterie maritime et le terrorisme multiforme entre autres. « Ce sont des questions très très importantes (…) Il y a nécessité pour le continent de les traiter très rapidement », a indiqué Moussa Faki Mahamat.

Le Chef de l’Etat et le président de la Commission de l’Union africaine ont par ailleurs évoqué la tenue prochaine du Sommet extraordinaire de l’Union Africaine qui se tiendra à Malabo, en Guinée Equatoriale, du 27 au 28 mai 2022. Celui-ci, selon Moussa Faki Mahamat, devrait notamment porter sur la crise humanitaire dans le continent, la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels en Afrique.