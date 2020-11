Gabon: le Snec-UOB exige un test Covid-19 négatif pour accéder aux salles de classe

C’est l’une des recommandations du Syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs section Université Omar Bongo Ondimba, lequel a tenu un point de presse ce samedi 28 octobre 2020. Réagissant aux mesures d’allègement communiquées par le gouvernement imposant un test PCR négatif pour entrer dans certains lieux, le Snec-Uob a exigé pour la rentrée des classes qu’un test covid-19 négatif soit présenté avant d’accéder aux classes.

C’est sans aucun doute pour protéger la santé des apprenants et également celle du corps enseignant que le Syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs section Université Omar Bongo Ondimba a donné quelques indications relatives au protocole sanitaire qui devra être appliqué dans les différentes universités en vue de la rentrée des classes du 9 novembre prochain.

Soulignant de certaines mesures édictées par l’Arrêté n° 0055/PM/MEFPTFPDS du 30 avril 2020 tel que le couvre-feu s’étend dorénavant de 22h à 5h du matin, les rassemblements sont désormais autorisés à 30 personnes, les lieux de culte ouverts et leur accès, ainsi que l’accès aux restaurants, conditionnés par la présentation d’un test négatif à la Covid-19, le Snec-Uob a appelé le gouvernement à « la pratique du parallélisme des formes ».

C’est ainsi que Mathurin Ovono Ébè président du Snec-Uob a exigé que « l’accès aux salles de classe et amphithéâtres soit conditionné par la présentation d’un test négatif à la Covid-19, le passage au thermoflash des étudiants, enseignants et autres personnels, que le port du masque soit obligatoire et que la distanciation physique soit scrupuleusement respectée », a-t-il indiqué.