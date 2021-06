Gabon: le Snec-UOB en assemblée générale ce lundi 07 juin 2021

S’achemine–t-on vers une énième paralysie au sein de l’Université Omar Bongo (UOB)? C’est la question qui taraude les esprits avec l’annonce de la tenue d’une assemblée générale du Syndicat national des enseignants-chercheurs (SNEC-UOB), ce après que le préavis de huit jours déposé le lundi 31 mai 2021 sur la table de Mesmin Noël Soumaho, recteur de l’UOB est arrivé à terme.

Cette montée de tension intervient au moment où le dialogue entre la direction du « temple du savoir » et les partenaires sociaux semble plus que jamais rompu. Et ce, malgré la main tendue des membres du Syndicat national des enseignants-chercheurs qui s’évertuent à alerter l’équipe rectorale sur les dangers auxquels elle expose la communauté estudiantine en ces temps de crise sanitaire liée au covid-19.

Ainsi, le lundi 07 juin 2021, se tiendra une assemblée qui aura pour objectif de déterminer la conduite à tenir face aux mépris affiché par la tutelle. « La base va décider dès ce lundi de voir comment proroger le préavis ou soit dans l’obligation d’entrer en grève pour la satisfaction totale des revendications », a déclaré l’un des membres dudit syndicat. Entre autres revendications des grévistes inscrites au cahier de charges, on peut noter la régularisation administrative, l’arrimage de la pension retraite, le nouveau système de rémunération, la situation des collègues des établissements notamment ITO, IUSO, IST et les réformes du CAMES.

Cette énième interpellation aux allures de mise en garde sera consécutive à l’inobservation des conditions cumulatives présentées par les partenaires sociaux afin d’aboutir à une rentrée de classes apaisée et sécurisée. Pour les responsables du Syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs sections Université Omar Bongo (SNEC-UOB), le préavis déposé au rectorat est arrivé à échéance. Ils invitent tous les adhérents et sympathisants du SNEC-UOB à une assemblée générale devant le portail de l’UOB pour donner une suite à ce préavis, ce lundi 7 juin à 8 H 00.