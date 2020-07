Gabon: le Snec dénonce l’incompatibilité de l’ouverture des universités avec le couvre-feu à partir de 20 heures

C’est par le biais d’un point de presse tenu ce lundi 13 juillet 2020 que le Syndicat national des enseignants chercheurs (Snec-UOB) s’est offusqué face à la reprise des cours dans les établissements supérieurs malgré le maintien du couvre-feu. Pour les universitaires cette mesure gouvernementale est « incompatible » compte tenu du fait que les cours se poursuivent au-delà de 20 heures.

Alors que le gouvernement vient d’annoncer la reprise des activités académiques pour ce lundi 13 juillet dans les Universités et Grandes Écoles du Gabon, plusieurs points restent à parfaire. C’est en tous cas ce qu’a laissé entendre le Syndicat national des enseignants chercheurs (Snec-UOB) qui durant le point de presse tenu ce jour, a dénoncé l’inadéquation entre les mesures annoncées et la réalité. En effet, si plusieurs griefs peuvent être faits sur l’aspect sécuritaire non effectif, les universitaires se sont interrogés sur la reprise des cours en dépit du couvre-feu fixé à 20 heures.

« Le couvre-feu est une entrave également à la reprise effective des cours, examens, corrections, etc. Les activités pédagogiques et de recherche dans les universités et grandes écoles vont au-delà de 20h. La formation continue destinée à certains professionnels se déroule généralement après les heures légales de travail, c’est-à-dire de 16h à 21h », a précisé la vice-présidente du Snec-UOB, Nathalie Sima Eyi.

Par ailleurs, le Snec-UOB a tenu à rappeler que les exactions infligées aux personnes qui auraient violé le couvre-feu ne sont pas de nature à favoriser l’enthousiasme des apprenants et des enseignants à reprendre le chemin des amphithéâtres. De ce fait, le Snec-UOB « demande la levée du couvre-feu ou, dans le cas échéant, qu’il soit repoussé au-delà de minuit, si on veut un fonctionnement normal des universités et grandes écoles », a-t-il conclu à ce propos. Gageons qu’une oreille attentive leur sera accordée.