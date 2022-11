Gabon: le site internet de Pierre Akendengué désormais accessible au public

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est devant les hommes et femmes de médias mais également de nombreux invités que Pierre Akendengué a annoncé le jeudi 17 novembre 2022 au sein de l’Institut français du Gabon, le lancement officiel de son premier site internet https://pierreakendengue.com/. Un site exclusivement dédié à l’œuvre musicale de cet auteur-compositeur dont le talent n’est plus à démontrer.

Artiste dont le talent est reconnu au-delà des frontières gabonaises, Pierre Akendengué bénéficie aujourd’hui d’un site d’information en ligne pour mieux raconter son actualité. Cette nouvelle présentation de contenus plus enrichis, plus détaillés et variés, vise à donner le meilleur de la carrière de l’auteur-compositeur aux fins de faire rayonner le Gabon et l’Afrique et de faire découvrir aussi bien son incroyable rencontre avec la musique que son répertoire musical.

Le projet de création d’une plateforme numérique dédiée à l’œuvre de Pierre Akendengué répond à la volonté de contribuer à la valorisation et à la sauvegarde d’un pan du patrimoine culturel et identitaire gabonais. Le regard porté sur cet artiste multidimensionnel a pour objectif de lui rendre hommage, de compiler et numériser l’ensemble des écrits de celui considéré comme « le chef de file incontesté de notre poésie nationale chantée », mais aussi offrir au public une vitrine culturelle susceptible de servir de support de communication interactif.

Pérenniser l’œuvre musicale de l’artiste au travers d’une plateforme efficace et simple d’accès, voici tout l’enjeu de cet outil. Il est donc à espérer que cet espace numérique qui vient s’ajouter au réseau social Facebook sur lequel l’artiste évolue déjà permettra de connaître une dimension nouvelle et de voyager à travers les générations, les âges et les continents. Pour information, Pierre Claver Akendengue sera en concert les 13 et 14 Janvier 2023 du côté de l’Institut Français du Gabon.