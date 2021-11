Gabon: le site internet de l’ANPI fait peau neuve

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le 26 novembre 2021 que Ghislain Moandza Mboma, Directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (Anpi-Gabon) a procédé à la présentation du nouveau site internet responsive et intuitive de l’entité qu’il administre www.investingabon.ga. Inscrit dans sa vision stratégique ANPI Prospérité 2023, cet outil innovant vise 5 objectifs qui promeuvent au mieux la destination Gabon.

C’est en présence d’officiels des administrations publiques et des entités privées que le Directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon a lancé le tout nouveau site internet de cette agence à savoir www.investingabon.ga. Engagée dans le management de qualité ainsi que l’amélioration du cadre des affaires via l’adaptation de ses services à l’ère du temps, l’ANPI déploie un peu plus sa vision stratégique arrivant à échéance en 2023.

Pour la Direction générale de ladite entité publique, cette innovation majeure repose sur 5 objectifs clés. Il s’agit d’orienter les investisseurs sur les opportunités d’investissements au Gabon, répondre aux questions des usagers sur la formalisation des entreprises, promouvoir les services d’accompagnement aux entrepreneurs, être une référence dans la mise à disposition des textes qui régissent les différents secteurs et promouvoir la destination Gabon.

Par ailleurs, ledit site est une solution numérique ergonomique dotée d’une base de données directe. « Outre ces fonctionnalités intuitives et responsives, le utilisateurs auront un accès direct à l’actualité de l’agence en temps et en heure, au GNI et pourront télécharger les fiches projets et les codes sectoriels relatifs aux secteurs clés de l’économie de notre pays », a précisé Antonia Davain-Akoure Épouse Oliveira, Directrice marketing et communication.

Une nouvelle offre saluée par le Président du Conseil d’administration. « C’est une des missions de l’ANPI qui a été renforcée par une résolution du conseil d’administration de cette administration qui s’est tenu le 6 avril dernier. Félicitations à la Direction générale pour le gain qu’auront les investisseurs depuis chez eux pour avoir toutes les informations pour investir au Gabon », a conclu Aimé-Popa N’Zoutsi Mouyama.