Gabon: le Site Covid-19 du CHUL livré, un an après l’annonce de sa réhabilitation

Ce vendredi 05 mars 2021, le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a procédé à la mise en service du nouveau site Covid-19 (SICOV) situé dans l’enceinte du Centre hospitalier universitaire de Libreville. Un service qui devrait permettre d’améliorer la prise en charge des patients Covid-19.

C’est en présence des professeurs Romain Tchoua et Marielle Bouyou Akotet, respectivement responsable de la coordination technique et du comité scientifique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil coronavirus) et de la directrice du CHUL Marie-Thérèse Vane que le membre du gouvernement a procédé à la mise en service de ce nouveau site.

Entièrement réhabilité, ce bâtiment R+1 est doté de quatre vingt lits d’hospitalisation et d’un centre de traitement ambulatoire (CTA) des patients Covid-19. A noter que la structure est composée d’une quinzaine de chambres équipées en bonbonnes d’oxygène pour la prise en charge des patients nécessitant une oxygénothérapie.



Pour le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, l’acquisition de ce SICOV vient confirmer « l’engagement du Gouvernement d’améliorer la prise en charge des patients contaminés à la Covid-19 au CHUL ».