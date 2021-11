Gabon: le silence assourdissant des Panthères sur la non-reprise du National foot

Ecouter cet article Ecouter cet article

Près de 24 heures après les incidents malheureux qui ont émaillé les manifestations pour la reprise du championnat national de foot, l’opinion est en attente d’une communication officielle des joueurs de l’équipe nationale de football, suite aux arrestations de leurs coéquipiers notamment Stéphane Nguema, par ailleurs secrétaire général de ladite plateforme, Mike Doussseingui, son adjoint et 3 footballeurs. Un silence assourdissant alors que la cause semble noble pour les locaux qui depuis plus d’un an sont au chômage technique.

Alors que la toile grouille depuis le mercredi 10 novembre d’informations sur les arrestations dites « arbitraires » dont ont été victimes cinq membres de l’Association nationale des footballeurs professionnels gabonais (ANFPG), l’opinion s’interroge sur le silence curieux d’une part de la fédération gabonaise de football (Fegafoot) et de l’autre,des joueurs de l’équipe nationale. Une situation incompréhensible alors que depuis plus le championnat national de foot est à l’agonie.

Depuis, ses acteurs, toutes catégories confondues, tirent le diable par la queue. D’ailleurs plusieurs d’entre eux, sont réduits à vendre les vêtements à la friperie à la Gare routière quand ils ne font pas le « boy chauffeur ». Une situation de précarisation qui ne semble pas interpeller les autorités compétentes qui laissent mourir l’une des rares activités qui égayent les populations attristées par la crise sanitaire difficile.

Bien que les cinq membres de l’ANFPG aient été libérés, aucune marque de soutien public n’a pour l’heure été apportée aux joueurs locaux. Gageons que Pierre Emerick Aubameyang et des autres internationaux présents à Franceville puissent se joindre au mouvement pour la reprise du national foot. Eux qui sont très souvent sollicités par les acteurs locaux pour porter haut leurs doléances.