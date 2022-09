Gabon: le service «Sikka» pour un accès pour tous au tourisme

Ecouter cet article Ecouter cet article

Consciente des enjeux inhérents à l’écotourisme, la société Handling Partner Gabon (HPG) par l’entremise de son service Sikka veut s’ériger en soutien à l’État. Ce mardi 27 septembre 2022, à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme (JMT) édition 2022, qui s’est tenue au Jardin botanique de Libreville, ladite structure en a profité pour dévoiler ses offres aux opérateurs économiques afin de faciliter le déplacement aux voyageurs.

Donner un coup de boost aux opérateurs de l’écotourisme dans notre pays, c’est l’objectif que s’est assigné Handling Partner Gabon. Pour y parvenir, son service Sikka a présenté ses différentes offres qui consistent à faciliter aussi bien les déplacements que les démarches administratives des voyageurs et ce dans l’optique de favoriser l’essor du tourisme porteur d’opportunités économiques mais également permettre de vendre la destination Gabon.

Ainsi, plus d’un an après sa création, les dirigeants de Handling Partner Gabon ont à nouveau présenté le service « Sikka » lors de l’édition 2022 de la JMT. Lequel se définit comme un facilitateur des démarches des voyageurs en aéroport en leur offrant la possibilité de souscrire à des services dédiés et personnalisés lors de l’arrivée ou du départ. Il se décline en 3 Pass: Silver, Gold et Platinium. Chaque pass permet aux voyageurs y ayant souscrit d’éviter des désagréments, notamment les files d’attente à l’immigration ou lors des contrôles de sûreté et ce, grâce à un poste mis à leur disposition au sein de l’aéroport.

La responsable commerciale du service Sikka Danielle Elili entourée d’hôtesses © D.R.

Fruit d’un partenariat exclusif de l’Etat gabonais au terme d’une convention de concession, Handling Partner Gabon a été créé le 1er mai 2007. C’est une société d’assistance aéroportuaire en escale dont le siège se situe au sein de l’Aéroport international Léon Mba. Avec le lancement de « Sikka », la société entend plus que jamais se montrer à la hauteur des défis qui lui seront proposés et de s’ériger en soutien dans le secteur du tourisme au Gabon en valorisant la biodiversité culturelle et naturelle que regorge notre pays.

Notons que le tourisme est un pan transversal en ce sens qu’il intègre le transport, la restauration, l’hébergement et les loisirs de tous genres qui sont directement source de plus-values pour un pays. À ce propos, le Directeur Général de Handling Partner Gabon, Olivier Berni, s’est tout aussi dit enthousiaste quant à l’engagement de l’État gabonais pour repenser le tourisme et en faire un véritable levier économique. Non sans annoncer que de nouveaux avantages et services seront présentés courant octobre 2022 suite à la signature de partenariats exclusifs en Afrique.