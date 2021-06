Gabon: le Sénat adopte le projet de loi sur l’élimination des violences faites aux femmes

Réunis en session plénière ce vendredi 4 juin 2021, les sénateurs gabonais ont adopté 8 projets de loi dont ceux portant modification de certaines dispositions de loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant Code civil et la loi n°042/2018 portant Code pénal y compris le projet de loi portant élimination des violences faites aux femmes.

Au cours de cette plénière solennelle présidée par Lucie Milebou Aubusson Mboussou, présidente du Sénat, 4 rapports soumis au vote des sénateurs ont reçu le quitus de la plus haute chambre du Parlement au terme d’un examen de fond des 8 projets de loi récemment adoptés.

Étaient présents à cette session plénière, le ministre des Affaires sociales et des Droits des femmes, Prisca Koho Nlend, le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, le ministre de l’Energie Alain-Claude Bilie-By-Nze et le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Erlyne Antonela Ndembet.

Selon cette dernière, l’adoption de ces projets de loi concourt à l’aboutissement des politiques publiques, initiées par le chef de l’État Ali Bongo Ondimba et dont la mise en œuvre est exécutée par le Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda.

Rappelons qu’il y a quelques jours, soit le 26 mai dernier, Erlyne Antonela Ndembet était face aux sénateurs de la Commission des Lois et des Affaires administratives pour défendre lesdits projets. Des réformes qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de promotion des Droits de la femme et de réduction des inégalités femmes/hommes au Gabon.