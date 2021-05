Gabon: le Sénat adopte l’arrimage de l’ENEF au système LMD

Ce mardi 18 mai, les vénérables sénateurs ont adopté plusieurs textes de loi soumis à leur examen. L’un des plus importants est sans aucun doute la proposition de loi portant modification de la loi relative à la réorganisation de l’Ecole nationale des eaux et forêts (ENEF) avec comme corollaire son arrimage au système Licence-Master-Doctorat (LMD).

Initié par le député Jean Bosco Mbagou, cette proposition de loi s’inscrit dans la volonté du législateur de répondre aux besoins d’une main-d’œuvre de qualifiée, compétitive et spécialisée. Elle répond aussi à la problématique d’évolution de l’offre de formation au sein de cet établissement afin de répondre aux exigences du secteur privé.

« La réforme envisagée contribuera inéluctablement à la gestion durable des ressources naturelles renouvelables de notre pays », a indiqué l’honorable député face à ses collègues de la Commission des Affaires culturelles, sociales et de la communication. Ainsi, au nombre des innovations, l’ENEF sera désormais placée sous la tutelle conjointe du ministère des Eaux et forêts et de celui de l’Enseignement supérieur. Elle comprend deux cycles de formation en l’occurrence un cycle moyen et un cycle supérieur.



A noter que n’ayant pas été adopté en terme identique avec l’Assemblée nationale, cette proposition devra être discutée en Commission ad hoc paritaire comprenant les élus des deux chambres du parlement.