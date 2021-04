Gabon: le Sénat adopte la révision des dispositions sur la constitution des groupes parlementaires

Le vendredi 16 avril 2021, les vénérables sénateurs ont examiné au cours d’une session plénière le projet de révision du règlement intérieur de la deuxième chambre du Parlement. Un projet adopté à l’unanimité par les sénateurs et qui porte particulièrement sur la réduction du nombre de personnes requises pour constituer un groupe parlementaire.

Au Palais Omar Bongo Ondimba, au cours d’une séance plénière dirigée par la présidente du Sénat, Lucie Milebou Aubusson, étaient réunies, la Commission des lois et des affaires administratives, la Commission des affaires culturelles et sociales et la commission des affaires économiques de la production et des échanges. Lors des travaux, les vénérables sénateurs ont examiné, entre autres, le projet de loi portant disposition spéciale à l’élection des sénateurs et le projet de révision du règlement intérieur de la deuxième chambre du Parlement.

Présentés par la Commission des lois et des affaires administratives, présidée par Simon Boulamatari, ces textes interviennent à la suite de la révision constitutionnelle de janvier 2021. La commission des lois et des affaires administratives s’est en effet montrée favorable à la modification des dispositions sur la constitution des groupes parlementaires. Motivée par la récente réduction du nombre de sénateurs (67) ladite Commission suppose qu’un groupe parlementaire devrait désormais être constitué avec trois membres.

Malgré quelques réserves émises par le vice-président du Sénat, Luc Oyoubi, les vénérables sénateurs ont finalement adopté la révision du règlement intérieur de la deuxième chambre du Parlement, notamment les dispositions de la constitution d’un groupe parlementaire.