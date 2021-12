Gabon: le Sena et la Conasysed appellent à un lundi noir en memoire à Louis Patrick Mombo

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est en mémoire de l’illustre syndicaliste Louis Patrick Mombo qui a récemment rendu les armes dans le combat face à la faucheuse que la coalition syndicale Sena-Conasysed a appelé, le vendredi 3 décembre dernier à l’érection d’une journée noire le lundi 6 décembre prochain. Occasion pour la communauté éducative de saluer l’engagement de leur confrère parti trop tôt.

Parti de manière inopiné dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre dernier des suites d’une aggravation d’une maladie qu’il aurait traînée, le délégué général de la Conasysed lègue un héritage riche d’enseignements à ses pairs. C’est donc tout logiquement que ses compagnons de lutte ont suggéré l’observation d’une journée nationale de deuil par la communauté éducative du pays.

Pour Fridolin Mve Messa, cette initiative revêt un caractère hautement sacré pour la cause de l’enseignant syndiqué. « Journée durant laquelle chaque enseignant est appelé à la prière, au recueillement, au silence et sans entreprendre d’activité professionnelle ou syndicale », a indiqué le syndicat de l’éducation nationale. Pour ce faire, les deux plateformes syndicales prévoient un hommage à la hauteur de l’homme.

Ainsi, Sena-Conasysed suggère que ses photos et portraits soient grandement affichés à l’entrée de l’ensemble des établissements d’enseignement et ce, sur toute l’étendue du territoire. Un hommage qui ne devrait pas être dépourvu de plaidoyer pour la cause de la corporation, véritable cheval de bataille d’Hassan Louis Patrick Mombo. À ce propos, les deux plateformes syndicales entendent réitérer leur durcissement de ton dans la grève générale illimitée entamée depuis septembre dont seul le gouvernement pourrait détenir la solution.