Gabon: le secteur pharmaceutique, grand gagnant de la pandémie de covid-19

Dans le sillage d’un secteur tertiaire qui a globalement progressé entre juin 2020 et juin 2021, le commerce des produits pharmaceutiques a enregistré une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires. Établi à 30,648 milliards de FCFA à fin juin 2020, celui-ci s’est ainsi raffermi à fin juin 2021, enregistrant une hausse de 11% à 34,02 milliards de FCFA. Une hausse consécutive à la forte demande en médicaments en lien avec la pandémie de covid-19.

« Dans un paysage industriel mondial éreinté par la pandémie du covid-19, les entreprises pharmaceutiques font figure d’exception » comme le révélait il y a quelques mois Bernard Sananès, président du cabinet d’études et de conseil français ELABE. Dans ce contexte, les revendeurs, distributeurs et autres dépôts pharmaceutiques surfent sur cette vague, comme c’est le cas au Gabon où le secteur pharmaceutique affiche une croissance de plus de 10%.

En effet, comme le révèlent les données de la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (Dgpef), ce secteur a une nouvelle fois su tirer profit de la covid-19 avec un chiffre d’affaires en hausse de 11% à 34,02 milliards de FCFA. Une situation économique qui s’explique aussi bien par l’amélioration du transit-time, que par le renforcement du réseau de pharmacies à travers le Gabon.



Soulignant également l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement de cette industrie au niveau local et la forte demande en médicaments possiblement liée à la généralisation de l’automédication, cette hausse du chiffre d’affaires du secteur pharmaceutique suit la bonne tenue du secteur tertiaire. Un secteur qui a globalement progressé entre juin 2020 et juin 2021 tiré par la reprise dans le transport aérien (+2,3%), les télécommunications (+4,3%), ou encore de la vente des produits pétroliers (+9,3%).