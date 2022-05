Gabon: le secteur des assurances enregistre une baisse de son chiffre d’affaires de 1,7%

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèle la dernière note de conjoncture élaborée par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF). En effet, le chiffre d’affaires réalisé par le secteur des assurances régresse de 1,7 %, à 83,7 milliards de FCFA. Cette baisse est due à la mauvaise tenue de la branche Non Vie.

Couvrant 88% du volume des activités du secteur, le chiffre d’affaires de cette branche a subi une baisse de 2,7 % à 73,56 milliards de FCFA contre 75,57 milliards de FCFA en 2020. Cette évolution est consécutive à la faiblesse des produits « Automobile », « Total Transports » et « Risques divers » qui ont chuté respectivement de 13,2 %, 11,4 % et 77,2 %, malgré le relèvement des produits « Maladie » (27 %) et « Responsabilité civile générale » (11,2 %).

Dans le même temps, la branche Vie enregistre de belles performances. À fin décembre 2021, le chiffre d’affaires de la branche Vie s’est élevé à 10 milliards de FCFA contre 9,27 milliards à la même période en 2020. Soit une hausse de 7,9 %. Cette performance est en lien avec l’affermissement des produits épargne/retraite (+30,5 % à 6,54 milliards) et décès (+18 % à 2,67 milliards).

Les compagnies Assinco, le groupe Sanlam et le groupe Ogar contrôlent le marché national des assurances. Leurs parts de marché, mesurées en termes de primes du secteur, représentent 67 % du chiffre d’affaires global du secteur.