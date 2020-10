Gabon: le secteur de la microfinance résiste bien à la crise et consolide ses performances

Portée par la bonne tenue de ses principaux acteurs dont la Compagnie financière africaine (Cofina) qui a fait une levée de fonds de 4 milliards de FCFA il y a quelques mois et Finam, l’activité de microfinance à fin juin 2020 s’est soldée par une hausse des ressources et des emplois. Ainsi, malgré une conjoncture délicate, le secteur affiche un encours de dépôts en hausse de 61,6% à plus de 60 milliards de FCFA à fin juin.

C’est ce qui ressort de la note de conjoncture sectorielle couvrant la période janvier à juin 2020 récemment rendue publique par la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (Dgepf). Malgré un contexte économique délicat marqué par une baisse d’activités dans 17 des principaux secteurs de l’économie gabonaise, l’activité de micro finance s’est, elle, consolidée.

En effet, portée par la bonne tenue des 19 établissements de microfinance (EMF) qui le composent dont six coopératives d’épargne et de crédit et treize sociétés anonymes, le secteur a su tirer profit de la crise. Augmentant de 61,6% à plus de 60 milliards de FCFA son encours de dépôts, et de plus 59% son encours de crédits à 51,7 milliards de FCFA, le secteur s’est donc considérablement raffermi.

Ouvrant la porte à cinq nouveaux opérateurs dont Atlantic Microfinance For Africa (Amifa) filiale du marocain Banque populaire (BCP), le secteur a également vu ses fonds propres croître de 41,8% en glissement annuel, passant ainsi de 6,6 milliards de FCFA à fin juin 2019 à 11,34 milliards de FCFA à fin juin 2020. Une belle prouesse compte tenu du contexte et de la conjoncture économique, aussi bien au Gabon qu’en Afrique centrale et dans le monde.