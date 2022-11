Gabon: le secrétaire général de l’OPEP attendu à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours du conseil des gouverneurs qui s’est tenu récemment à Vienne en Autriche que l’annonce a été faite. En effet, le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) Haitem El Ghais devrait effectuer dans les toutes prochaines semaines une visite au Gabon.

En effet, le Gabon et le Nigeria constituent les deux étapes de cette première sortie du secrétaire général de cette organisation intergouvernementale fondée en 1960 avec l’objectif pour les pays concernés de mieux contrôler et réguler les cours du pétrole. Pour le ministre du Pétrole Vincent de Paul Massassa, ce déplacement confirme de manière évidente le « leadership du président de la République, qui par son implication personnelle permet au Gabon de jouer un rôle important au sein de l’OPEP ».

Il faut souligner que c’est le 3 janvier 2022 que le Koweïtien Haitham Al-Ghais avait été nommé comme secrétaire général de l’OPEP, pour un mandat de trois ans, en remplacement du Nigérian Mohammed Barkindo, qui était en poste depuis 2016. En tant que secrétaire général, il n’a pas de pouvoir exécutif. Mais, il est la figure publique de l’organisation.

Le prochain conseil des gouverneurs se tiendra les 9 et 10 mai 2023 à Vienne, et sera présidé par le gouverneur de l’Irak. Et selon le système rotatif, le Gabon présidera les Conférences ministérielles en 2024.