Gabon: le schéma directeur pour la mise en place de l’e-gouvernement désormais disponible

Le lundi 14 novembre, le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie numérique Huguette Abodo Yombiyeni a présidé la cérémonie de restitution des études de faisabilité du projet du Plan national stratégique Gabon digital (PNSGD 2025). Un projet s’inscrivant dans le cadre du plan sectoriel Gabon numérique et qui devrait permettre d’offrir des services de qualité, et d’en promouvoir l’accessibilité dans le but d’avoir une administration plus efficace par la mise en place de l’e-Gouvernement.

Financé par la Banque africaine de développement (BAD) et menée par le le Cabinet Evolving en collaboration avec de nombreux acteurs publics indispensables, a pu identifier les différents leviers du développement d’une plateforme d’e-gouvernement au Gabon. Ainsi, lesdites études qui constituent la seconde composante du projet CAB GABON, comportent six composantes applicatives qui devraient permettre la digitalisation des services de l’administration.

Il s’agit entre autres du portail Internet gouvernemental et de services administratifs en ligne; du système d’Information pour les administrations publiques; des plateformes d’interopérabilité et d’échange de données; du système national d’identité digitale (SNID); des Systèmes de paiements digitaux (SPD) de l’Administration et les plateformes d’Open data et/ou d’e-Participation.



lors de son intervention le directeur général de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF), Daniel Christian Rogombé a indiqué que « l’ensemble des études seront versées au niveau de la Task-Force en charge des questions de digitalisation de l’Administration du Plan d’accélération de la Transformation 2021-2023 afin d’assurer la cohérence globale dans la trajectoire de mise en œuvre du numérique au Gabon ».