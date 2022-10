Gabon: le satisfecit de Franck Nguema à l’issue de la session de formation sur le numérique

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce vendredi 7 octobre 2022 qu’a pris fin la session de formation en économie numérique. 4 jours de mise en situation et d’échanges entre la jeunesse gabonaise et des experts en Technologies de l’information et de la communication (TIC) qui ont permis aux participants de dégager 11 recommandations que Franck Nguema entend mettre en musique.

Inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie de la Francophonie numérique adoptée en 2012 au Sommet de Kinshasa, la session de formation sur le numérique axée sur la jeunesse a vraisemblablement tenu ses promesses. En effet, initié pour outiller davantage les jeunes sur le numérique afin de leur permettre de pouvoir booster l’entrepreneuriat, cet atelier a débouché sur la formulation de 11 recommandations.

Ces dernières portent essentiellement sur l’organisation d’un concours d’innovation, création d’un espace d’échange virtuel sur la culture, la paix et la sécurité, le lancement d’une semaine de sensibilisation sur le numérique, facilitation d’accès aux écoles d’ingénieries et d’informatique, la vulgarisation de l’outil informatique, développement des initiatives féminines, l’intégration de l’économie aux curricula et l’incitation à la recherche scientifique liée au numérique.

Franck Nguema et les participants de la Francophonie © D.R.

S’en est suivie la remise des chèques aux lauréats du concours international des plans d’affaires organisé chaque année par la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie (Confejes). Ce sont donc 10 récipiendaires qui ont reçu leurs dus des mains des différentes autorités présentes en tête desquelles Franck Nguema qui n’a pas masqué sa satisfaction quant au bon déroulement.

D’ailleurs, le membre du gouvernement a félicité l’ensemble des participants et des lauréats qui ont choisi de relever le défi de gagner le pari d’entreprendre via le numérique. Aussi, Franck Nguema a rappelé la vision du Chef de l’État persuadé que « le développement de notre pays dépend de la capacité de la jeunesse à se prendre en main ». Le tout en précisant les 3 atouts de l’entrepreneuriat dans l’impact économique, l’innovation et la recherche scientifique.

Entre des animations artistiques assurées par Mouyanga et Michael Anicet, la clôture de cette session a tout aussi été l’occasion de communier et d’opérationnaliser l’échange d’expériences sur le domaine. C’est en tout cas ce qu’a assuré la représentante des lauréats du concours susmentionné. La Jeunesse primée a appelé le gouvernement à « à bien vouloir nous mettre au service du pays, de ne pas faire de nous de simples récipiendaires », a-t-elle conclu.