Gabon: le Saoudien Al Sharif prêt à investir dans la fourniture d’énergie

Ce lundi 15 février 2021, le directeur général de l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI), a reçu en audience les responsables du groupe Al Sharif. Au menu de cette rencontre entre la société saoudienne et le responsable de la Task Force promotion des investissements privés, la possibilité pour l’opérateur de « réaliser des projets dans le secteur de l’énergie ».

La séance de travail de ce lundi 15 février entre le vice-président du groupe saoudien Al Sharif, Husain Al Natiei, et le directeur général de l’Agence nationale de la promotion des investissements (Anpi), Ghislain Moandza Mboma, a débouché sur des perspectives encourageantes pour le secteur énergétique. Et pour cause, la société spécialisée dans la fourniture en énergie pourrait bientôt développer ses activités au Gabon.

En effet, sur les pas du Turque Desiba Energy qui envisage très fortement la construction d’une centrale solaire à Mouila, le groupe saoudien s’est montré très optimiste. Au cours de cet échange avec le responsable de la Task force promotion des investissements privés, Husain Al Natiei a notamment évoqué « les modalités d’installation d’une filiale au Gabon, en vue de la réalisation de projets dans le secteur de l’énergie ».



Constituant une « avancée importante après plusieurs mois de prospection au Gabon » comme le suggère l’Anpi, cette rencontre qui intervenait moins d’une semaine après la signature d’un contrat d’achat d’énergie avec la Société d’énergie et d’eau du Gabon (Seeg), a donc permis aux deux parties de discuter des premières possibilités dans un secteur qui devrait bénéficier d’une attention particulière dans les prochains mois.