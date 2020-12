Gabon: le Samu social vole au secours du judoka André Jocelyn Émane

Le service d’aide médicale urgente (Samu) social gabonais s’est rendu au domicile du judoka André Jocelyn Emane au Pk27 le jeudi 10 décembre dernier. L’équipe médico-psychosociale lui a apporté des soins médicaux précis pour soulager sa douleur. Aussi, un don en médicaments et consommables médicaux lui a été offert devant les membres de sa famille excédée par les dépenses.

Depuis la publication du reportage de notre confrère français TV5Monde sur la détresse du champion de judo gabonais André Jocelyn Emane, accidenté et délaissé par les autorités nationales compétentes, les lignes semblent enfin bouger dans ce dossier. En effet, en plus des messages de soutien de l’élite sportive et des populations touchées par le calvaire que cet ancien espoir du sport vit, certaines bonnes âmes se mobilisent pour lui apporter assistance et réconfort.

Au nombre de ces bienfaiteurs, il y a désormais le Service d’aide médicale urgente (Samu) social gabonais coordonné par le Dr. Wenceslas Yaba. Fidèle à leur engagement envers les personnes en détresse, une équipe composée d’un médecin neurochirurgien, d’un médecin généraliste, d’une psychologue Clinicienne, d’un biologiste, et de plusieurs soignants au domicile du judoka André Jocelyn Émane sis au Pk27. « Nous lui avons apporté des soins très précis, avec un don très important de médicaments et consommables médicaux » , a indiqué le Dr. Wenceslas Yaba.

Par ailleurs, le coordinateur général du Samu social gabonais a d’ores et déjà annoncé qu’un suivi complet et spécifique lui sera offert à compter de ce vendredi 11 décembre 2020. « Notre équipe chargée de la médecine palliative, va prendre le relais avec un programme de passage qui commence ce matin à 11h et sera scrupuleusement respecté. En outre, des examens biomédicaux ont été réalisés séance tenante et notre vaillant, digne et très courageux champion se porte bien », a-t-il conclu à ce propos. Dans la foulée, il recevra un matelas anti-escarres, des médecins et une kinésithérapeute.



Un véritable ouf de soulagement pour celui qui aura porté haut les couleurs du Gabon dans la plénitude de ses atouts physiques. Loin de l’indifférence des autorités de tutelle, André Jocelyn Émane peut désormais compter sur l’élan de solidarité manifeste de ses compatriotes. Pour rappel, le numéro vert 1488 du Samu social gabonais est ouvert 7j/7 et ce, 24h/24.