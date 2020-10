Gabon: le Samu social s’installe à Moanda

C’est le vendredi 2 octobre 2020 qu’a eu lieu la cérémonie d’inauguration du Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social à Moanda dans la province du Haut-Ogooué. Occasion pour le coordinateur général de cette structure le Dr. Wenceslas Yaba de faire la visite guidée aux autorités présentes, désireuses de voir l’offre de santé optimisée pour le bien-être des populations.

C’est en présence du Coordonnateur général des affaires présidentielles Nourredin Bongo Valentin, du premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, de la Présidente du groupe Eramet christel Bories , d’autres membres du gouvernement et des autorités locales que s’est déroulée le vendredi 2 octobre dernier l’inauguration du Service d’aide médicale d’urgence Social Gabonais de Moanda dans la province du Haut-Ogooué.

Conduite par le Dr. Wenceslas Yaba, l’importante délégation a eu l’opportunité de s’enquérir de la qualité de la structure sanitaire et des efforts consentis par le Samu social gabonais dans ce contexte sanitaire particulièrement difficile lié à la Covid-19. A ce propos, le Coordinateur général des Affaires présidentielles Noureddin Bongo Valentin a invité les opérateurs économiques à s’investir dans le bien-être de leur localité. « Le nouveau code minier oblige en effet les opérateurs à consacrer une part plus importante à leur politique de RSE pour le plus grand bénéfice des Gabonais », a indiqué Noureddin Bongo Valentin via son compte Twitter.

Pour information, depuis sa mise en en service le 25 Février dernier ce sont 9709 compatriotes qui y ont été soignés et ce, gratuitement. A cela s’ajoute la distribution de médicaments pour tous types de pathologie notamment aux services gynécologie , ophtalmologie , dentaire et médecine générale. Avec en prime des examens et opérations réalisés gratuitement. Une mission humanitaire qui continue de contenter plusieurs Gabonais qui ne demandent qu’à être traités pour ainsi participer à leur niveau à la construction de leur pays. Nul doute que les autres localités du pays sont impatientes d’être dotées d’une antenne à l’instar de Moanda.