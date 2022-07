Gabon: le Samu social réceptionne un don en médicaments d’une valeur de 700 millions de FCFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 18 juillet 2022, le coordinateur du Samu social gabonais Wenceslas Yaba a réceptionné une importante cargaison de médicaments d’une valeur d’un million d’Euro, soit près de 700 millions de FCFA. Ce don en médicaments et matériels médicaux vise à soutenir les équipes de cette structure dans leur mission de soutien à la politique d’accès aux soins.



Cette importante dotation reçue de la Tulipe, établissement pharmaceutique distributeur à vocation humanitaire autorisé par l’Agence nationale de sécurité du médicament, est constituée de 22 tonnes d’une variété de produits pharmaceutiques et autres matériels biomédicaux destinés à soutenir l’action du Samu social auprès des populations.

A noter que cette dotation est essentiellement composée de produits contre l’hypertension artérielle, le diabète, les affections de la peau et d’autres maux qui permettront la prise en charge médicale et ce de manière gratuite des malades et des populations démunies. « nous avons 3000 milles boîtes de diamicron pour le diabète, 3000 milles boîtes d’ascabioles, et toute une série de molécules qu’on va dépoter dès ce soir et qu’on donnera aux compatriotes gabonais par le biais du samu social lorsqu’ils viendront en consultation », a déclaré le Dr. Wenceslas Yabas



Par ailleurs, le Dr. Wenceslas Yabas n’a pas caché sa joie et sa reconnaissance à l’endroit de cette structure qui a pour mission de fédérer les dons des entreprises de santé pour répondre, en urgence, aux besoins des populations en détresse, lors de crises sanitaires aiguës, de catastrophes naturelles et de conflits. « Je suis extraordinairement heureux lorsque que je vois autant de médicaments qui feront du bien aux populations, c’est cela qui me fait vivre être heureux quand on fait du bien aux autres.», a-t-il confié.

Geneviève Dewuno