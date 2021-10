Gabon: le Samu Social réceptionne un conteneur de médicaments

Ecouter cet article Ecouter cet article

Véritable outil d’appui à la politique publique en matière d’accès aux soins de santé aux couches les plus défavorisées, le Samu social Gabonais vient de réceptionner un conteneur composé de centaines de lots de médicaments destinés à traiter diverses pathologies. Une dotation qui devrait permettre d’accroître l’action de cette organisation auprès des populations en proposant des produits pharmaceutiques adéquats.

En effet, dans le cadre du renforcement de ses capacités opérationnelles notamment en matière de fourniture de produits pharmaceutiques gratuits aux personnes économiquement faibles. Ainsi, c’est un conteneur contenant de centaines de médicaments destinés à traiter diverses pathologies qui a été réceptionné par le Coordinateur du Samu Social Gabonais, le Dr. Wenceslas Yaba.

Dans ce lot de produits pharmaceutiques pour enfants et adultes, on trouve essentiellement de l’Efferalgan pédiatrique en sirop et en suppositoire, du Cotrimoxazole qui permet de traiter de nombreuses infections mais également la fièvre typhoïde. Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, le Samu Social a également réceptionné plusieurs cuves 1000 litres de gels hydroalcooliques.

Ces apports viennent renforcer la qualité de prise en charge des samu socialisés et une fois de plus montrer que la solidarité est le ciment qui permet de solidifier notre société. « Le Samu social vient toujours quand les populations appellent, même si elles sont souvent réticentes concernant la prise en charge, nous donnons désormais la possibilité aux populations d’obtenir avec des ordonnances médicales réglementaires des médicaments gratuits pour qu’ils ne puissent plus les acheter », a indiqué le Coordinateur du Samu Social Gabonais