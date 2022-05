Gabon: le Samu social offre des médicaments aux CHU et Centres de santé du Grand Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

En proie à d’énormes difficultés à fournir des prestations médicales pour plusieurs carences dont le manque d’approvisionnement en médicaments de première nécessité, les Centres hospitaliers universitaires (CHU) d’Owendo, Libreville et Akanda ainsi que les Centres de santé de Nzeng-Ayong et Melen ont reçu, le jeudi 26 mai dernier, la visite des équipes du Dr. Wenceslas Yaba. Un don en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux qui aura comme incidence directe la limitation des décès évitables et soutenir les plus vulnérables.

C’est dans le cadre de sa mission médico-humanitaire que le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais a procédé le jeudi 26 mai 2022 à la remise d’un important don en médicaments et dispositifs médicaux à plusieurs structures hospitalières publiques sises dans le Grand Libreville. Il s’agit entre autres des Centres hospitaliers universitaires d’Owendo, Libreville et Akanda ainsi que les Centres de santé de Melen et de Nzeng-Ayong. Une manière singulière d’apporter son aide à l’édifice et la politique de santé publique prônée par le chef de l’État.

Occasion pour le Coordinateur du Samu social gabonais de rappeler la portée derrière cet acte noble qui devrait interpeller les pouvoirs publics sur l’urgence sanitaire dans notre pays mise à mal par l’absence de médicaments de premier usage et la vétusté des plateaux techniques. « Nos compatriotes malades méritent que les responsables des hôpitaux et ceux du Samu social gabonais qui travaillent étroitement trouvent des solutions pour ces compatriotes à ressources très limitées et cela pour réduire efficacement les décès évitables »,a souligné le Dr. Wenceslas Yaba.

Notons que la cartographie de l’activité du Service d’aide médicale d’urgence fait révèlent que 11% des personnes prises en charge par le ont pour finalité l’hôpital public et ce, pour la continuité des soins. Il va sans dire que ces médicaments réceptionnés revêtent une importance capitale pour ces structures hospitalières publiques qui enregistrent un fort taux d’usagers. Il est tout de même judicieux de préciser que le Samu social gabonais continue de soutenir les efforts des autorités publiques dans le domaine de la santé en offrant les examens biologiques tels la radiologie,l’échographie,l’électrocardiographie,l’hystérosalpingographie,l’électroencéphalogramme et les couveuses gratuites.