Gabon: le Samu social offre 2,5 tonnes de médicaments à Oyem et Mitzic

La caravane médico-humanitaire initiée par le Samu social gabonais dans la province du Woleu-Ntem le dimanche 6 décembre dernier aura encore été une réussite. Pour preuve, au terme de celle-ci pas moins de 1538 personnes ont été soignées gratuitement par les équipes du Dr. Wenceslas Yaba assorti d’une distribution de 2,5 tonnes de médicaments permettant d’approvisionner les centres de santé d’Oyem et Mitzic.

C’est dans le cadre des missions médico-humanitaires que le Dr. Wenceslas Yaba s’est rendu dans la province du Woleu-Ntem le dimanche 6 décembre 2020. Accompagné de ses équipes de médecins généralistes et spécialistes, le coordinateur général de ladite structure a , comme à son habitude, reçu gratuitement toutes personnes désireuses de recevoir des soins médicaux. Au total donc, 1538 hommes, femmes et enfants atteints de diverses pathologies.À ce propos, Le Dr. Wenceslas Yaba a tenu à souligner qu’il ne s’agit pas juste d’une action ponctuelle, mais plutôt d’un engagement à long terme au profit des populations défavorisées. « C’est avec passion et humilité que chaque semaine nous le faisons », a-t-il précisé.

La visite des samu-socialisés en terre Woleu-Ntemoise s’est conclue par la remise d’un important don en médicaments. Estimé à 2,5 tonnes ce lot de produits pharmaceutiques vise à accompagner les patients consultés et à garnir les dispensaires dans le cadre de la prise en charge rapide des malades.