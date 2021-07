Gabon: le Samu social met en place une unité d’urgence psychologique mobile

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Service d’aide médical d’urgence (SAMU) gabonais a mis en place le dimanche 25 juillet dernier, la première unité d’urgence psychologique mobile et fixe. Dénommé « De la tristesse à la joie, du malheur au bonheur », ce dispositif est conçu pour répondre aux besoins de prise en charge psychologique des Gabonais et Gabonaises issus principalement des couches sociales défavorisées.

À la suite de son programme national humanitaire d’accès aux soins oculaires gratuits dénommé « De l’obscurité à la lumière », le Samu social gabonais a décidé de déployer son Centre médico-psychologique (CMP) vers les populations. Pour preuve, le dimanche 25 juillet dernier, les samu socialisés sous la coordination du Dr. Wenceslas Yaba, ont mis en branle leur dispositif d’accompagnement et de suivi psychologique dénommé « De la tristesse à la joie, du malheur au bonheur ».

Orienté dans la prise en charge des personnes de tout horizon nécessitant une assistance psychologique spécifique, ce nouveau service devrait pouvoir aider les populations à faire face aux douleurs et blessures internes. En effet, conscient du mal être des populations, un état consécutif aux nombreux maux qui jalonnent le quotidien des Gabonais, cette unité de soutien d’urgence psychologique mobile et fixe pourrait valoir son pesant d’or. Et ce, dans une société dans laquelle voir un psychologue est perçu comme une culture occidentale.

Cette prise en charge psychologique devrait ainsi permettre de soigner les angoisses, la déprime, et autres maladies de l’esprit. A ce propos, le Samu social gabonais a tenu à rappeler que « les médicaments ne soignent pas tout ». Pour rappel, l’accès aux services gratuits de cette structure implique que les intéressés contactent les équipes du Service d’aide médical d’urgence (SAMU) gabonais via le numéro vert 1488. Ils peuvent notamment écrire au 00241 66640505 ou par e-mail:psydubonheursamusocialgabonais@gmail.com.