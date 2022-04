Gabon: le Samu social lance une grande campagne dénommée «De l’obscurité à la lumière» 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais annonce le lancement de son programme humanitaire baptisé « De l’obscurité à la lumière » visant à offrir des soins oculaires aux populations. Pendant 45 jours, les populations de différentes localités vont bénéficier de différentes prestations, dont des chirurgies oculaires.

Cette mission du Samu social gabonais a pour but de mettre à la disposition des populations des soins oculaires de qualité accessible. Elle sera notamment rendue possible grâce au concours des praticiens français et indiens dans le cadre d’une coopération humanitaire.

Selon le Samu social gabonais, les missions se dérouleront à Libreville, Franceville, Moanda, Port-Gentil, Mouila, Koulamoutou, Lambaréné, Oyem et Bitam. Les équipes du Samu ne ménageront aucun effort pour prendre en charge des patients atteints de problèmes d’yeux tels que la cataracte et le glaucome, dont le traitement requiert des moyens financiers importants.



En 2021, cette campagne « De l’obscurité à la lumière » qui avait essentiellement touché les populations de Libreville et Franceville avait permis de soigner, par des opérations chirurgicales, plus de 116 Gabonais et Gabonaises. Elle avait par ailleurs permis à un peu plus de 200 compatriotes en difficulté de bénéficier des paires de lunettes.