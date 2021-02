Gabon: le Samu social en missions médico-humanitaires en simultané dans trois localités

C’est un véritable exploit que vient de réaliser le Samu social gabonais au bénéfice des populations gabonaises. En effet, le 07 février dernier, cette structure a effectué trois missions médico-humanitaires simultanées dans les villes de Mandji, Makouke et sindara avec comme résultat la prise en charge de près de 4 000 personnes bénéficiaires.

Durant cette mission médico-humanitaire qui a mobilisé une cinquantaine de professionnels notamment 30 médecins, 7 paramédicaux, 3 biologistes laborantins, 7 chauffeurs accueillants ambulanciers, 3 pharmaciens, c’est un peu plus de 4 tonnes de médicaments qui ont été distribuées. Une grande première pour cette structure qui œuvre dans l’amélioration de l’accès au soins auprès des couches les plus défavorisées.

Ainsi, durant cette mission, les bénévoles du Samu social ont pu traiter plusieurs pathologies dans différents domaines notamment en médecine générale, pédiatrie, ophtalmologie, gynécologie et chirurgie. Preuve de la réussite de cette mission impulsée par le Coordinateur général du Samu social le Dr. Wenceslas Yaba, à Mandji c’est 22 circoncisions, 13 consultations, 7 Lipectomies, 19 échographies ou 58 extractions dentaires qui ont été réalisées.

Si ces trois missions simultanées ont nécessité la mobilisation d’importants moyens humains et matériels, pour la partie médicale, l’aspect humanitaire n’a pas été en reste. En effet,à Mandji, Makouke et sindara, les équipes du Samu social ont procédé à la distribution d’importants lots de livres scolaires et des vêtements.