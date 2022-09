Gabon: le Samu social en mission médico-humanitaire dans  l’Ogooué-Maritime

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre d’une de ses missions médico-humanitaires, le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais sillonnera plusieurs localités de la province de l’Ogooué-Maritime du 28 au 30 septembre 2022. A cet effet, le Dr. Wenceslas Yaba appelle les populations à se rendre en masse dans les différents sites établis pour les consultations, opérations et distributions des médicaments offertes gratuitement.

Après les provinces de l’Estuaire, du Moyen-Ogooué et de la Ngounié où ils ont offert une couverture médicale quasi complète aux populations en difficultés financières, les samu socialisés ont mis le cap sur la province de l’Ogooué-Maritime. Là-bas, les hommes et femmes en blouse dédiés à cette cause solidaire devront durant 72 heures administrer des soins médicaux aux marigovéens issus de tous les coins et recoins et ce, gratuitement.

Selon le chronogramme établi, ce sont les villes de Port-Gentil, Mbega et Ozouri qui constitueront la première étape de cette caravane médicale. L’opération sociale se poursuivra quelques jours après dans d’autres localités. ‹‹ Les équipes vont se déployer le vendredi 30 dans le département de Ndoungou où plusieurs opérations médico-chirurgicales seront pratiquées notamment la médecine générale, la cardiologie, la gynécologie et les soins bucco-dentaires ›› a indiqué le Dr. Wenceslas Yaba.

Par ailleurs, le Coordinateur général de cette structure a annoncé la distribution gratuite de médicaments, des brosses à dents et pâtes dentifrices seront distribuées ainsi que des paires de lunettes offertes aux grabataires atteints par ces pathologies. Rappelons qu’en 5 ans d’existence, ce sont plus d’un million de personnes dans pas moins de 160 localités qui ont bénéficié de la gratuité des soins des équipes du samu social gabonais inscrit dans la mise en œuvre de la politique sociale d’Ali Bongo Ondimba.