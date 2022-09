Gabon: le Samu social à la rescousse du CHUL

Ecouter cet article Ecouter cet article

Outil social en l’occurrence dans l’appui médico-humanitaire, le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais a de nouveau marqué les esprits le vendredi 16 septembre dernier en procédant à la remise d’un important don au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). Composé de consommables et de médicaments de premier usage ledit don traduit l’esprit d’entraide prônée par le Dr. Wenceslas Yaba et ses personnels.

C’est dans le cadre de la coopération interhospitalière que le Service d’aide médicale d’urgence social gabonais a décidé de voler au secours du Centre hospitalier universitaire de Libreville en carence médicamenteuse depuis quelques mois déjà. À l’occasion, la structure coordonnée par le Dr. Wenceslas Yaba a procédé à la remise d’un don en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux.

ll s’agit entre autres de boîtes de 145 cartons de produits dont 36450 unités remis à mains propres par les Samusocialisés au Dr. Marie Thérèse Vane, Directrice générale du Centre hospitalier de Libreville. « L’hôpital doit être bien car lorsqu’on prend les démunis il faut que l’hôpital ait les moyens de les soigner. Il n’y a rien de magique, les structures sanitaires s’entraident et on est ensemble pour vous guérir », a indiqué le Dr. Wenceslas Yaba.

Une action noble qui vise à participer de manière effective à lutter contre les décès évitables consécutifs à la prise en charge approximative. En réaction, la Directrice du Centre hospitalier universitaire de Libreville a remercié ses bienfaiteurs. « Le CHUL vous remercie énormément, comme on dit , nous sommes dans une même maison et chacun a son rôle à jouer donc il faut potentialiser cela et ça se matérialise par ces dons »,a-t-elle conclu. Une action qui devrait poser les jalons d’une collaboration franche entre organes en charge de la santé publique.